مفاجأة في مستقبل رؤوف خليف ولخضر بالريش مع قنوات SSC

الثنائي انضم للقنوات السعودية الموسم الماضي

كشف الصحفي عبد العزيز العصيمي عن مفاجأة تخص مستقبل المعلق رؤوف خليف والمقدم لخضر بالريش مع قنوات SSC الرياضية السعودية.

المعلق التونسي والمقدم الجزائري كانا قد انضما إلى قنوات SSC السعودية الصيف الماضي بعد رحيلهما عن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية عقب مسيرة طويلة، وقد كانا جزءًا من تغطية مباريات كرة القدم عبر القنوات السعودية في الموسم الماضي.

العصيمي أوضح مساء اليوم الأحد عبر منصة إكس أن إدارة القنوات الرياضية السعودية قررت الاستغناء عن خدمات خليف وبالريش ورحيلهما بعد عام واحد فقط من التعاون معًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يُوضح العصيمي أسباب هذا القرار الذي يُعد بمثابة المفاجأة خاصة أنه جاء قبل ساعات قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد بمواجهات السوبر السعودي بعد غدٍ الثلاثاء.

الدوري السعودي سينطلق في الـ22 من أغسطس الجاري، فيما سيفتتح الهلال والأهلي والنص والتعاون الموسم بمباريات السوبر التي ستقام في أبها.