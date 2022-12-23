مفاجأة مدوية من الصبحان عن مستقبل رونالدو

مستقبل النجم البرتغالي لم يُحدد بعد

Shahid

فجر حسن الصبحان المعروف بلقب "ملك التوقعات" مفاجأة مدوية عن مستقبل كريستيانو رونالدو، والذي تؤكد العديد من التقارير اتفاقه مع النصر السعودي للانضمام إليه بدءًا من يناير القادم.

الصبحان سار عكس التيار تمامًا وتوقع انضمام النجم البرتغالي إلى نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

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الهلال ممنوع من القيد خلال يناير القادم نتيجة حُكم من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية شكوى النصر ضده في قضية محمد كنو الشهيرة، لكن الصبحان أشار إلى أن القرار سيُرفع عن الزعيم ليستطيع التوقيع مع رونالدو.

ورغم أن الصبحان مرر حديثه في إطار التوقعات، إلا أنه ألمح لإمكانية أن تكون تلك معلومات بالإشارة إلى أنه صديق الشخصيات الكبيرة، خاصة أنه كان من أوائل من تحدث عن مفاوضات النصر مع لاعب مانشستر يونايتد السابق.

الإعلامي عبد العزيز المريسل كان قد أكد سابقًا أن الهلال حاول جاهدًا التعاقد مع رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفي، بل أشار إلى أن منعه من التسجيل هو الذي منعه من إتمام الصفقة.

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم.

Shahid