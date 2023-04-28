مفاجأة مدوية في المستبعدين .. رامون دياز يختار أجانب الهلال في نهائي آسيا

المباراة تُقام مساء غدٍ السبت في الرياض

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اختتم الهلال مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء غدٍ السبت في الرياض، وقد استقر المدرب رامون دياز على الأجانب الأربعة الذين سيدخل بهم اللقاء.

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دياز كان قد رفض خلال المؤتمر الصحفي الإجابة عن سؤال يتعلق بالأجانب المختارين لخوض المواجهة، لكن المناورة الفنية التي اختتم بها المران اليوم وسير التدريبات كشفا عن خيارات المدرب.

الصحفي سعد السبيعي وعدد آخر من المصادر المتابعة أكد أن دياز اختار جانج هيون سو وميشايل وأوديون إيجالو وموسى ماريجا لخوض اللقاء، مستبعدًا الجناح البيروفي أندريه كاريلو في مفاجأة مدوية، ومعه نجم الوسط الكولومبي جوستافو كوييار.

كاريلو كان أحد نجوم المواجهة الأخيرة في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الطرفين، حيث سجل هدف الهلال الوحيد في الذهاب وصنع أحد هدفي الانتصار في الإياب، كما أنه يُعد من المقربين والمفضلين جدًا للمدرب دياز والذي غير مركزه من الجناح إلى الوسط حين عاد لقيادة الفريق منتصف الموسم الماضي.

يُشار إلى أن لقاء الإياب سيُلعب في اليابان بعد أسبوع واحد من الذهاب، وقد سبق للفريقان أن التقيا في مواجهة النهائي مرتين سابقًا حسم كل منهما واحدة لصالحه.

Shahid