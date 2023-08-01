مفاجأة مدوية .. عملاق تركيا يقترب من ضم سيرخيو راموس!

فريق راموس الجديد سيكون مفاجأة مدوية..

في مفاجأة مدوية بسوق الانتقالات الصيفية 2023، اقترب نادي جلطة سراي التركي من الحصول على خدمات سيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد الإسباني، ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

ويبحث راموس عن فريق جديد منذ انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، وارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى ارتباطه بالعودة من جديد إلى إسبانيا من بوابة فريقه السابق، إشبيلية.

الصحفي فاتح دميركول من صحيفة "Haber Global" التركية، أكد أن جلطة سراي تمكن من إقناع راموس بارتداء ألوان الفريق الأحمر والأصفر بداية من الموسم المقبل، لكن دون تحديد مدة العقد.

وبدأ جلطة سراي بالفعل عملية الانفصال عن لاعبه الدنماركي فيكتور نيلسون، وهو الأمر الضروري إذا ما أراد التعاقد مع راموس، حيث قرر الاتحاد التركي بداية من موسم 2022-2023 تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 12 لاعبًا.

ومع رغبة جلطة سراي في الحفاظ على لقبه في الدوري التركي، والتقدم إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا، فإن التعاقد مع راموس، بالإضافة إلى ضم الإيفواري ويلفريد زاها، قد يساعد الفريق الأحمر والأصفر في أهدافه خلال 2023-2024.