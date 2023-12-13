مفاجأة مدوية .. "حمدالله ادعى الإصابة وهذا سبب غيابه عن مباراة أوكلاند"

المهاجم المغربي غاب عن مباراة فوز الاتحاد على بطل نيوزيلندا

فجر الناقد الرياضي سعيد أبو داهش مفاجأة مدوية حول غياب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد عن مواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في جدة مساء أمس الثلاثاء، والتي حسمها بطل دوري روشن لصالحه بثلاثية نظيفة.

التقارير الصحفية كانت قد أفادت تعرض المهاجم المغربي لإصابة في العضلة الأمامية خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام ضمك ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ورغم محاولات الجهاز الطبي جعله يلحق باللقاء إلا أن ذلك لم يحدث.

أبو داهش سار في اتجاه مختلف تمامًا خلال تواجده في برنامج "الحصاد الرياضي" بقوله أن المدرب مارسيلو جايارد هو من قرر استبعاد حمدالله من المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعب ادعى الإصابة حين علمه بذلك.

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وأضاف "الواضح أن المدرب فرض شخصيته على الفريق والدليل ما حدث مع حمدالله، فالمصادر والمعلومات تقول أن حمدالله ادعى الإصابة حين علم بقرار المدرب استبعاده من المباراة، وبعدما أثبتت الفحوصات سلامته عاد وجلس مع المدرب وعلم قراره وهو ما أثار استياءه".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه الأهلي المصري في ربع نهائي المونديال مساء الجمعة القادم.