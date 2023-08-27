تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

لجنة الانضباط تُصدر قرارًا مفاجئًا بشأن تسجيل تمبكتي في الهلال!

أحمد رفعت
Hassan AltambaktiGOAL AR
الهلالحسان التمبكتيدوري روشن السعوديالشباب

تعرف على مستقبل حسان تمبكتي من اللعب مع الهلال

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

على الرغم من إعلان نادي الهلال عن التعاقد مع حسان تمبكتي مع نادي الشباب، إلا أن التطورات التي حدثت خلال الساعات الأخيرة، قد تُغير الأوضاع!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحقق وزارة الرياضة خلال الوقت الحالي رفقة لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي، في قانونية انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، بعد توقيع خالد الثنيان رئيس الشباب السابق على العقود، دون تكليف رسمي من مجلس الإدارة، ليستقيل 4 أعضاء ومن ثم تم حل المجلس.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن موافقتها على تسجيل حسان تمبكتي في نادي الهلال، في الساعة الأخيرة من يوم الأحد، ليكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

المباريات التالية

وألزمت اللجنة نادي الشباب بالمطابقة على طلب انتقال تمبكتي عبر نظام مطابقة الانتقالات المحلي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

178087 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 88991كريم بنزيما
  • 9290خاليدو كوليبالي
  • 16587روبرتو فيرمينو
  • 7405نجولو كانتي
  • 18284مارسيلو بروزوفيتش
  • 37530صفقة أخرى
178087 الأصوات

اختيارات المحررين