لجنة الانضباط تُصدر قرارًا مفاجئًا بشأن تسجيل تمبكتي في الهلال!

تعرف على مستقبل حسان تمبكتي من اللعب مع الهلال

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على الرغم من إعلان نادي الهلال عن التعاقد مع حسان تمبكتي مع نادي الشباب، إلا أن التطورات التي حدثت خلال الساعات الأخيرة، قد تُغير الأوضاع!

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وتحقق وزارة الرياضة خلال الوقت الحالي رفقة لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي، في قانونية انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، بعد توقيع خالد الثنيان رئيس الشباب السابق على العقود، دون تكليف رسمي من مجلس الإدارة، ليستقيل 4 أعضاء ومن ثم تم حل المجلس.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن موافقتها على تسجيل حسان تمبكتي في نادي الهلال، في الساعة الأخيرة من يوم الأحد، ليكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

وألزمت اللجنة نادي الشباب بالمطابقة على طلب انتقال تمبكتي عبر نظام مطابقة الانتقالات المحلي.

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وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

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