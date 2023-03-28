مفاجأة مدوية .. الهلال يعود للعب في محيط الرعب!

تامر أبو سيدو
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Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
سلمان الفرجالهلالدوري روشن السعودي

محيط الرعب أصبح اسمه مرسول بارك ثم الوسائل بارك

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عاش الهلال أيامًا جميلة وسعيدة في ملعب جامعة الملك سعود قبل أن يُجبر على تركه لجاره النصر إثر خسارته مناقصة استئجاره واستثماره لصالح شركة الوسائل الرياضية السعودية عام 2020.

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شركة الوسائل وبعد فوزها بحق استثمار واستئجار الملعب الذي كان يُطلق عليه اسم "محيط الرعب" منحته للنصر ليلعب عليه مبارياته وغيرت اسمه إلى مرسول بارك، وفي الأيام الأخيرة تغير اسم الملعب إلى الوسائل بارك.

برنامج "برا الـ18" كشف عن مفاجأة مدوية، إذ أوضح الإعلامي عبد الرحمن الحميدي أن شركة الوسائل خاطبت الهلال وعرضت عليه لعب مبارياته في الموسم القادم على الملعب بجانب النصر، مشيرًا إلى أن الإدارة الزرقاء تدرس العرض حاليًا.

وحال موافقة الهلال، سيكون ملعب الوسائل بارك هو المعتمد لقطبي الرياض كما هو الحال مع ملعب سان سيرو في ميلانو والذي يلعب عليه عملاقي المدينة ميلان وإنتر.

يُشار إلى أن الهلال يخوض مبارياته هذا الموسم على ملعب الملز لكنه سيلعب لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز على استاد الملك فهد الدولي.

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