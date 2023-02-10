مفاجأة .. مدافع برشلونة رفض الذهاب لكأس العالم من أجل والده!

فارق الحياة بعد معركة مع مرض السرطان

بطل لا يمكن نسيانه كتب اسمه بحروف من ذهب في موقعة تاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة، فارق الحياة هذا الأسبوع بعدما تخلى ابنه عن كأس العالم للجلوس بجواره.

البطل هو ماركوس ألونسو بينيا، والد مدافع برشلونة الحالي الذي يحمل نفس الاسم، حيث توفى أمس، الخميس، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.

خوسيه ماريا جارسيا صديق عائلة ألونسو، كشف عن مفاجأة غير متوقعة في تصريحات لراديو ماركا" ليؤكد أن ماركوس الصغير رفض فرصة الذهاب مع إسبانيا في كأس العالم 2022 للتواجد لمساعدة والده أثناء مرضه.

وأشار إلى أن المدرب لويس إنريكي كان يفكر في ضم ألونسو عندما كانت هناك بعض الشكوك حول مركز الظهير الأيسر، لكن مدافع الفريق الكتالوني رفض الأمر للبقاء مع والده.

يذكر أن ألونسو الأب هو بطل موقعة "لا روماريدا" بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 1983، حيث سجل هدف الفوز للفريق الكتالوني من كرة رأسية مبهرة وقاد فريقه للتفوق على الغريم التقليدي بهدفين مقابل هدف.