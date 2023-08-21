مفاجأة | ليس محمد صلاح فقط .. اجتماع خاص لأنمار الحائلي مع نجم آرسنال في إنجلترا

صفقة كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز

SHAHID

وضع أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، أحد نجوم آرسنال الإنجليزي، على رأس أولوياته؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في الصيف الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الحائلي يتواجد حاليًا في الأراضي البريطانية؛ لتقديم عرض جديد إلى النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بمميزات مالية ضخمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، اجتمع رئيس الاتحاد، خلال تواجده في بريطانيا، مع البرازيلي جابرييل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكتب العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اجتمع الحائلي، اليوم الإثنين، في العاصمة البريطانية (لندن)، مع جابرييل؛ حيث تسير المفاوضات بين الناديين واللاعب، بشكل إيجابي".

المدافع البرازيلي يبلغ من العمر 25 سنة؛ حيث انضم إلى العملاق الإنجليزي في صيف 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، مشاركًا منذ ذلك الوقت في 120 مباراة، مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا أسيست وحيد.

SHAHID