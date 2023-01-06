مفاجأة.. مانشستر يونايتد يعوض رونالدو بنجم النصر السعودي!

هل هذا ضرب من الخيال؟

هل هو ضرب من الخيال؟ أن يرحل كريستيانو رونالدو إلى النصر، ثم يذهب نجم الفريق السعودي إلى مانشستر يونايتد لتعويضه؟.. لكن هذا ما تفيد به التقارير السعودية بوضوح.

فقد أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن فينسنت أبو بكر المهاجم الكاميروني الناشط في نادي النصر يقترب من الرحيل عن قلعة "العالمي" وأن الوجهة ستكون أحد ناديين إما فنربخشه التركي، أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وترجح الصحيفة أن يتم اختيار يونايتد نظرًا للقوة الكبيرة والتاريخ العريق الذي يتحلى به النادي الإنجليزي الذي يعد من كبار الأندية في العالم.

يأتي هذا بسبب عدم قيد كريستيانو رونالدو حتى الآن نظرًا لإتمام عدد الأجانب المسموح به في نادي النصر، ولذلك فإن على الفريق السماح لأحد لاعبيه بالرحيل ويبدو أن الاختيار وقع على أبو بكر الذي قدم مستوى رائعًا في كأس العالم وسجل هدفين رائعين أمام كل من صربيا والبرازيل.

Shahid