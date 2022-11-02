مفاجأة .. لاعبو مارسيليا لم يعرفوا أن التعادل يُرسلهم إلى الدوري الأوروبي!

بسبب الجماهير .. مدرب مارسيليا يُرجع إقصاء فريقه في الثواني الأخيرة إلى الضجيج.

فشل نادي مارسيليا في التأهل إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا أو حتى الانتقال إلى الدوري الأوروبي بعد الهزيمة بهدفين لهدف أمام توتنهام في الثانية الأخيرة من مواجهة الفريقين في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأبطال.

مارسيليا تقدم أولًا في نهاية الشوط الأول بهدف دون رد وهي النتيجة التى تضمن تواجد أبناء الجنوب الفرنسي في الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا، لكن الأمور تغيرت بعد تسجيل توتنهام هدف التعادل في بداية الشوط الثاني وهي النتيجة التى كانت تعني انتقال النادي الفرنسي إلى الدوري الأوروبي وهو أمر لم يكن يعلمه لاعبي الفريق، ولكن كل شيء انهار بعد تسديدة بيير إيميل هويبييرج التى هزت شباك باو لوبيز في الثانية الأخيرة من المباراة.

وقال شانسيل مبيمبا مدافع مارسيليا في تصريحات عقب اللقاء في "راديو ماركا": "في الملعب لم نكن نعرف أن نتيجة التعادل تعني التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكن على مقاعد البدلاء كانوا يعرفون، لم يكن هناك اتصال نحن غاضبون لما حدث في النهاية، لكننا لم نكن نعرف، إنه خطأنا".

وأرجع مدرب مارسيليا إيجور تيودور فشل التواصل مع اللاعبين لإخبارهم بحسابات المجموعة إلى الضجيج في المدرجات قائلًا: "كان هناك ارتباك في الدقائق الأخيرة، وكان هناك الكثير من الضجيج".

وأتم تيودور: "نحن لا نتحدث عن النتائج نريدهم أن يركزوا على المباراة وألا يفكروا في أي شيء آخر، لم يكن الأمر يتعلق بالنتائج بل كان يتعلق بإخبارهم بعدم الاستمرار في الهجوم".