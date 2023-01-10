مفاجأة .. لابورتا يكشف موعد خروج السوبرليج إلى النور من جديد!

الأندية الإنجليزية قد تظهر في البطولة

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن دوري السوبر الممتاز "السوبرليج" قد يبدأ في غضون عامين مع احتمالية ظهور بعض الأندية الإنجليزية.

فكرة السوبرليج بدأت في أبريل 2021 عندما قرر الستة الكبار في إنجلترا جنبًا إلى جنب مع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الخروج ببطولة جديدة موازية لدوري أبطال أوروبا.

ولكن الفكرة انهارت سريعًا بعد الحركات الاحتجاجية للجماهير بمختلف أنحاء العالم، واعتراض الاتحاد الأوروبي على القيام بها في أكثر من مناسبة، ولكن لابورتا لا يزال يتمسك بالأمل في فوز الأندية الراعية للسوبرليج بالمعركة القضائية الجارية للخروج بالمسابقة إلى النور.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات صحفية:"السوبرليج قد يتحول إلى حقيقة في عام 2025 لو كان قرار المحكمة إيجابيًا وتم اعتبار البطولة منافسة مفتوحة بين الفرق الأوروبية".

وأضاف:"لم أكن لأدخل هذا المشروع لو كانت هذه المنافسة غير مفتوحة وحصلت على قبول ريال مدريد ويوفنتوس وبعض الأندية الأخرى التي لم تنضم بشكل رسمي لكنها مهتمة للغاية بهذه البطولة".

وأما عن أندية الدوري الإنجليزي:"نريد دخولهم للمسابقة وهناك الكثير من التواصل مع الأندية الإنجليزية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام، جميع هذه الأندية التي تم عرض معظمها للبيع مهتمة بالسوبرليج".

يذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعتبر من كبار المؤيدين للسوبرليج مع لابورتا، بحجة أن الشباب أصابهم الملل من مشاهدة 90 دقيقة من كرة القدم الحديثة.