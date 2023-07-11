مفاجأة .. كشف أسرار ميركاتو النصر: لا تنتظروا صفقات سوبر!

الأسرار الكاملة لميركاتو نادي النصر في الصيف الحالي

الآلاف من عشاق نادي النصر، ينتظرون ما ستسفر عنه الأيام القادمة من سوق الانتقالات الصيفية؛ لمعرفة صفقات الفريق الأول لكرة القدم "الجديدة".

النصر لم يتعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، سوى مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف نادي إنتر الإيطالي

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن العالمي سيتعاقد مع 4 صفقات أجنبية جديدة، في الصيف الحالي، وفي مراكز مختلفة.

وأوضح العنزي في تصريحات عبر إحدى المساحات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هذه الصفقات الأربع، لن يكون من بينها اسم "سوبر".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن المفاوض النصراوي، يهتم بـ"جودة" اللاعبين الذين يتم تقديم عروض رسمية لهم، للانضمام إلى الفريق الأول، أكثر من اسمهم.

وعن مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر.. كشف علي العنزي، عن أنه من بين الأسماء التي ستسمر مع الفريق، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ حيث لا توجد أي نية في الاستغناء عنه، خلال الصيف الحالي.