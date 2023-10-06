مفاجأة | كريم بنزيما يفاوض نجم ريال مدريد لـ"الانضمام" إلى الاتحاد

صفقة كبرى قد تنضم إلى نادي الاتحاد قريبًا

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يعمل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة كبرى لفريقه، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، اليوم الجمعة، قد يغادر المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، صفوف نادي ريال مدريد، في يناير 2024.

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وكشف البرنامج الشهير، عن أن بنزيما، يحاول إقناع ناتشو، بالانضمام إلى العميد الاتحادي، حال تأكيد رحيله عن فريق العاصمة الإسبانية.

ناتشو البالغ من العمر 33 سنة، يجيد اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي؛ سواء قلب الدفاع أو الظهيرين الأيسر والأيمن، وهو أحد أبناء أكاديمية نادي ريال مدريد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، عام 2012.

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني، الذي تقدر قيمته السوقية بـ6 ملايين يورو، خاض 327 مباراة رسمية مع الريال - حتى الآن - في جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 9 آخرين.

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