مفاجأة .. كريم بنزيما يحسم مستقبل نونو سانتو مع الاتحاد

مستقبل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مع نادي الاتحاد بدأ يتضح أكثر

ليس لقب الدوري وإنما الصفقات الجديدة؛ هي من ستمنع على الأغلب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

سانتو قاد الاتحاد؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ وذلك بعد غياب 14 سنة كاملة.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن محاولات من الإدارة الاتحادية، برئاسة أنمار الحائلي؛ لإقناع سانتو بـ"البقاء"، في الموسم الرياضي القادم، على الرغم من طلبه الرحيل.

وأعلن جاليتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الأيام الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في هذا الملف؛ حيث بات المدير الفني البرتغالي، يميل إلى البقاء.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الصفقات العالمية المرتقب وصولها إلى العميد الاتحادي؛ هي ما جعلت نونو سانتو، يميل للبقاء لمدة موسم آخر؛ حيث من المقرر أن يتم حسم الأمر نهائيًا، خلال اجتماعه مع الإدارة، في الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية عديدة، أجمعت على اقتراب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، من الانتقال إلى الاتحاد، خلال الصيف الحالي.