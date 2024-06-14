مفاجأة كبرى للهلال .. سعود عبد الحميد مطلوب للعب في دوري أبطال أوروبا!

هل يغري العرض الإنجليزي سعود للرحيل عن الهلال؟

لا يزال سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الهلال، محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بعدما رشحته الصحف العالمية للعب في القارة العجوز، بعد تألقه اللافت مع الزعيم.

ولعب سعود دورًا بارزًا مع الهلال في موسم 2023-2024، حيث خاض 51 مباراة في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة، ليقود الزعيم للفوز بثلاثية الدوري والكأس والسوبر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن سعود عبد الحميد، تلقى عرضًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي، من أجل التعاقد مع نجم المنتخب السعودي، الذي يرتبط بعقد مع الأزرق حتى يونيو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتلقى ظهير الهلال، متابعة دقيقة من مسؤولي نادي أستون فيلا، قبل أن يعربوا عن رغبتهم بالتعاقد معه، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل، بعد احتلال المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت تقارير عالمية بأن سعود عبد الحميد، كان محل اهتمام من ناديي تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني، وأن اللاعب أبدى رغبة في البقاء داخل قلعة الزعيم في المرحلة المقبلة، خاصة وأن إدارة الهلال تسعى لتجديد عقده من الآن.