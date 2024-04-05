مفاجأة كبرى للاتحاد .. مارسيلو جاياردو يستعد لتولي منصب كبير في ريفر بليت

جاياردو أحد أساطير نادي ريفر بليت عبر التاريخ..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يستعد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي؛ لتولي منصب كبير في أحد الأندية العالمية.

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جاياردو تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في نوفمبر من عام 2023؛ وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

ووفقًا لشبكة "Lito Costa Febre"، مساء اليوم الجمعة، سيتولى جاياردو، منصب نائب رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني، خلال الفترة القادمة.

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الشبكة كشفت عن أن مدرب العميد الاتحادي الحالي؛ سيكون مسؤولًا عن كل "الأمور الفنية" للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت، بعد توليه المنصب.

ولم يتضح - حتى الآن -؛ هل سيكون منصب مارسيلو جاياردو في العملاق الأرجنتيني، إلى جانب عمله كمدير فني لنادي الاتحاد، أم بعد الرحيل عن عملاق جدة.

جدير بالذكر أن جاياردو، تولى تدريب فريق الكرة الأول بنادي ريفر بليت، في الفترة من يونيو 2014 إلى ديسمبر 2022؛ محققًا 13 بطولة رسمية.

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