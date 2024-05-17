مفاجأة من قلب ميلان.. "تجاهل جاياردو والبديل مدرب الأهلي!"

تحول مفاجئ في مسار العملاق الإيطالي..

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دخل مُدربون جدد ضمن الترشيحات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، خلال الموسم الرياضي المقبل، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي بات قريبًا من مغادرة قلعة الروسونيري.

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المدرب بيولي، صاحب الـ58 عامًا، يقود ميلان منذ أكتوبر 2019، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، فيما احتل الفريق وصافة جدول الكالتشيو في الموسم الجاري، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم، برصيد 74 نقطة، ليبتعد بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي إنتر الذي توج باللقب.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" بأنه رغم تواجد المدربين فونسيكا وكونسيساو، إلا أن هناك أسماءً جديدة مُرشحة لتدريب ميلان في الموسم المقبل، حيث جاء الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، ضمن قائمة المرشحين للروسونيري.

وارتبط اسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، باهتمام نادي ميلان، فيما أكد خبير الانتقالات العالمية رودي جاليتي، أن جاياردو لم يتوصل لاتفاق مع النادي ولا يُتوقع أي تحرك من قِبل النادي تجاه المدرب الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف التقرير أن مدرب كوبنهاجن، جاكوب نيستروب، يُعد مرشحًا أيضًا لتدريب ميلان، وفق خطة النادي في التعاقد مع مدرب شاب في المرحلة المقبلة، حيث قاد نيستروب فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بمانشستر يونايتد وجلطة سراي من مجموعته، وأيضًا يايسله الذي قاد الأهلي للمركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، وقدم مسيرة رائعة مع سالزبورج النمساوي، قبل قدومه إلى قلعة الراقي.

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