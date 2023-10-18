مفاجأة قانونية .. حقيقة مشاركة أوسبينا مع النصر في دوري أبطال آسيا

هل يشارك دافيد أوسبينا آسيويًا مع نادي النصر؟!

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن حقيقة "أحقية" الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وحسب القوانين الجديدة؛ يحق للاعبين محترفين خارج الـ8 أجانب المقيدين في قوائم الأندية السعودية "المحلية"، المشاركة في المسابقات القارية والدولية.

وأوسبينا لا يزال على ذمة نادي النصر، على الرغم من رفع اسمه من القائمة المحلية؛ بعد إصابته الطويلة، وتسجيل 8 لاعبين أجانب آخرين.

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وفي هذا السياق.. أكد الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، استحالة مشاركة الحارس الكولومبي مع النصر، في دوري أبطال آسيا.

وأوضح القانوني الرياضي، أن فترة تسجيل اللاعبين بمن فيهم الأجانب، تنتهي قبل 30 يومًا من أول مباراة للفريق، في دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وهذا يعني أن دافيد أوسبينا، لم يكن ضمن القائمة النصراوية المقدمة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل 30 يومًا من أول مباراة في دور المجموعات؛ لذلك فإنه لا يجوز أن يشارك مع الفريق "الآن".

ويتصدر العالمي، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، برصيد 6 نقاط من مباراتين، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس الإيراني "الوصيف".

جدير بالذكر أن أوسبينا البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2022، قادمًا من العملاق الإيطالي نابولي، وفي عقد حتى 2024.