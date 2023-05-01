مفاجأة في تقييم كريستيانو رونالدو .. النصر يُسيطر على تشكيل الجولة في دوري روشن

تامر أبو سيدو
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Cristiano Ronaldo Nassr Raed SPL 28.04.2023Nassr Twitter
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديالإتحادالشباب

النجم البرتغالي سجل أحد أهداف النصر الأربعة في مرمى الرائد

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سيطر نجوم النصر على التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن السعودي بعد فوز الفريق الكبير على الرائد 4-0 على ملعبه الأول بارك في الرياض.

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وتواجد كل من حارس المرمى نواف العقيدي والظهير الأيمن سلطان الغنام ولاعب الوسط عبد الله الخيبري والمهاجم كريستيانو رونالدو في التشكيل المثالي للجولة الـ24 الذي أعلن عنه حساب دوري روشن السعودي عبر تويتر وتم اختياره بواسطة شريك البطولة الإحصائي "أوبتا".

وخلى التشكيل من نجوم الاتحاد رغم فوز الفريق في قمة الجولة على الشباب 2-1، فيما تواجد قائد الأخير، إيفر بانيجا، في الوسط، فيما حصل يوسف نياكاتي مهاجم الاتفاق على التقييم الأعلى بين اللاعبين بـ9.3 درجات.

ورغم تقديم رونالدو لمباراة جيدة جدًا أمام الرائد، وإحرازه الهدف الأول ومساهمته الجادة في الثاني، إلا أنه حصل على تقييم مفاجئ من أوبتا، حيث كان أقل لاعبي النصر المتواجدين في التشكيل المثالي بـ7.2 درجات.

النصر لعب بالفعل مباراة الجولة الـ25 وخسرها أمام الهلال 2-0، ويأمل في تعثر الاتحاد أمام التعاون يوم الأربعاء القادم ليُحافظ على فارق الـ3 نقاط مع الصدارة.

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