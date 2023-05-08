مفاجأة في التصميم.. تسريب صور قميص برشلونة للموسم الجديد 2024

شاهد صور قميص برشلونة الجديد

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن بعض الصور الحقيقية لقميص فريق برشلونة للموسم الجديد 2023-2024.

وعلى الرغم أن الموسم الحالي لا يزال مستمراً إلا أن إدارة برشلونة بدأت إلى جانب شركة "Nike" في تطوير التصميم النهائي لقميص الفريق للموسم المقبل.

وألقت صحفية "سبورت" الضوء على هذا الخبر عن طريق نشرها لصور قميص برشلونة الجديد الذي تم نشره من حساب" Memorabilia1899".

ويمكن أن ترى أن التصميم مختلف عن التصميم الحالي ويعتزم النادي إعادة اللون الأزرق الأصلي والخطوط العمودية الخمسة العريضة مع خطوط سيكون لها نمط ماسي حول الحواف.

وسيحتوي شعار النادي أيضًا على صورة ثلاثية الأبعاد حيث يمكن رؤية الماس وهو أمر خاص بفريق السيدات.

ويمثل هذا التفصيل الماسي شعار Penya Femenina Barcelonista لعام 1971 والذي دمج شعار النادي مثل نادي Femení Barcelona 1994 والذي أدى لاحقًا إلى ظهور برشلونة femenino والذي سيتم دمجه بالكامل في النادي.