مفاجأة | "فهد بن نافل رفض نصيحة رئيس باريس الهلالي بعدم التعاقد مع نيمار"

كواليس صادمة في صفقة نيمار

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عاشت جماهير نادي الهلال السعودي، في الساعات القليلة الماضية، "فرحة" حسم واحدة من أكبر صفقات الفريق الأول لكرة القدم، عبر التاريخ؛ بالتعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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الهلال أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

لكن.. الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، كشف عن كواليس جديدة، في صفقة انتقال الساحر البرازيلي، إلى الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الصرامي أكد في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، على أن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، لم يسمع نصيحة نظيره في فريق العاصمة الفرنسية، القطري ناصر الخليفي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن بن نافل، أصر على التعاقد مع نيمار، على الرغم من أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، نصحه بـ"الانسحاب" من الصفقة، أثناء المفاوضات.

وعرض نفس البرنامج، تصريحات سابقة للصرامي أيضًا، يوضح فيها أن الخليفي، مشجع متعصب للهلال؛ لذلك كان حريصًا على عدم انتقال نيمار إلى الفريق الأزرق؛ بسبب كثرة إصابات اللاعب وسلوكياته.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور، انضم إلى باريس في صيف 2017، قادمًا من العملاق الإسباني برشلونة، في أغلى صفقة بالتاريخ "222 مليون يورو"، مسجلًا 118 هدفًا وصانعًا 77 آخرين، خلال 173 مباراة رسمية.

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