مفاجأة .. عودة ميسي هي كلمة السر لإنهاء الأزمة الاقتصادية لبرشلونة!

برشلونة يضع عودة ليونيل ميسي أولوية قصوى لحل أزمته الاقتصادية

يعتزم جوان لابورتا رئيس برشلونة استعادة ليونيل ميسي بصفته توقيعًا هامًا من عدة جوانب للموسم المقبل، ويترقب النادي الكتالوني حتى الآن عدم تجديد الأرجنتيني لعقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي في 30 يونيو القادم، بالإضافة إلى ذلك يتطلع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أيضًا إلى عودة ميسي ويتحدث بانتظام مع زميله السابق في الفريق، وهو أمر لم يخفه سواء في السر أو علانية وبما أنه لم يغلق باب العودة أيضًا، يعتقد تشافي بشكل إيجابي أنه يخطط بالفعل للموسم المقبل بالاعتماد على وجود ليو في فريقه.

وبحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة أولويتهم هي استعادة ميسي في صفقة مجانية لأسباب رياضية وعاطفية ومالية للغاية، وهم يعتقدون في نادي برشلونة أن عودة النجم الأرجنتيني ستمثل ضخًا كبيرًا في الروح المعنوية للجماهير وأيضًا مصدر دخل كبير.

وكشف مصدر داخل النادي الكتالوني للصحيفة الإسبانية أن مصادر الحد الأقصى لائتمان النادي أن ميسي يمكن أن يولد 25 بالمائة من دخل النادي بل إن بعض التوقعات الداخلية والأكثر جرأة تعتقد أن هذه النسبة قد تصل إلى 33٪.أي أن ثلث العوائد سيكون بفضل ميسي، ميزانية الدخل الأخيرة لبرشلونة بلغت 1،255 مليون يورو، ولكن بسبب وجود دوافع اقتصادية، لهذا السبب من أجل وضع تصور صحيح لما يعنيه وجود ميسي فأن التأثير على الدخل سيعني أنه سيكون له نصيب الأسد حيث سيضخ بنحو 250 و 300 مليون وكل هذا، بصفته أفضل لاعب في العالم من حيث الترويج ووجهات الرعاية.

خطة برشلونة هي ضم ميسي لمدة عام أو عامين، ويفكر النادي الاستفادة من تواجده حيث يمكنه المشاركة في ذكرى مرور 125 سنة على تأسيس النادي التي ستقام في نهاية عام 2024.

وأكد مصدر من نادي برشلونة بأن تحقيق الدخل بشكل جيد من عودة ميسي سيكون تحديًا كبيرًا وأنه إذا تم القيام به بشكل جيد، فإن العائد الاقتصادي قد يكون بمثابة نجاح منقطع النظير خاصة إذا تم دمج علامة ميسي التجارية بشكل جيد مع علامة برشلونة، فإن هذا الفهم يمكن أن يولد الكثير أو أكثر من العلامة التجارية "Air Jordan"، بالنظر إلى أن كرة القدم عالمية أكثر من كرة السلة.