مفاجأة .. ريال مدريد يرصد40 مليون استرليني لضم نجم ليفربول

بعد الفشل في ضم هدفه الرئيسي

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بوضع المدافع أندي روبرتسون ضمن أحد أهم الأهداف الصيفية من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر بالميركاتو المقبل.

ريال مدريد يستعد للتخلي عن الفرنسي فيرلان ميندي، الذي جاء من ليون مقابل 42 مليون جنيه استرليني، وغاب عن العديد من المباريات بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها الفترة الأخيرة.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن كارلو أنشيلوتي مدرب الريال يؤمن أن روبرتسون هو اللاعب الأنسب من أجل حل الأزمة التي يعانيها ريال مدريد في هذا المركز، والتي دفعته للاعتماد على لاعب الوسط إدواردو كامافينجا كظهير أيسر.

وتأتي خطوة التفاوض مع روبرتسون بعدما أدرك النادي الإسباني صعوبة التعاقد مع ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ، حيث رفض النادي الألماني التفاوض من أجل بيع نجمه الكندي.

ومن المقرر أن يصل عرض الريال الأول من أجل ضم نجم ليفربول إلى 40 مليون جنيه استرليني أو أكثر، حيث يطمح العملاق المدريدي في إغراء اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهي الميزة التي لن يقدمها له ليفربول بنسبة كبيرة.

يذكر أن روبرتسون البالغ من العمر 29 سنة، شارك في 43 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ونجح في صناعة 11 هدفًا في كل البطولات.