مفاجأة .. عدو ميسي يقترب من خلافة روبياليس برئاسة الاتحاد الإسباني

أحد أهم المرشحين لتولي المنصب

يستعد ماتيو لاهوز للعودة من جديد إلى الساحة الإسبانية ولكن هذه المرة الأمر لا يتعلق بالتحكيم، بل خلافة المُقال لويس روبياليس.

الرئيس السابق للاتحاد الإسباني تم إيقافه وإقالته من منصبه، بعد الواقعة الشهيرة التي حدثت عقب نهائي كأس العالم للسيدات بتقبيل جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن وجود اجتماعات بين مجموعة من القيادات، على رأسهم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني والعديد من ممثلي الأندية والمؤسسات.

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وأوضحت الصحيفة أن هناك تحركات من وراء الكواليس للاستعداد للانتخابات التي من المفترض أن تجرى في منتصف مارس، باعتبار ماتيو لاهوز أحد كبار المرشحين لخلافة روبياليس.

وأشار إلى أن لاهوز يحظى بالإجماع والموافقة من السلطات الفعلية لكرة القدم الإسبانية بالإضافة لأهم الأندية في إسبانيا.

ويتمتع الحكم المعتزل كذلك بعلاقة ممتازة مع بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعض المؤسسات الهامة الأخرى.

يذكر أن لاهوز اعتزل الموسم الماضي بعد أكثر من 30 عامًا مع مجال التحكيم منها 12 على المستوى الدولي، وأثار الجدل في العديد من المواقف من أبرزها خلال نصف نهائي كأس العالم بمواجهة الأرجنتين وهولندا مما عرضه للانتقادات من ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو.