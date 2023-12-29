مفاجأة صادمة .. نسبة تناول المخدرات في الدوري الإنجليزي تصل إلى 100%!

دعوة لعدم رفع الحظر عن تناول الكحول في الملاعب

تقرير جديد من لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، يشير إلى حدوث تعاطي للمخدرات بنسبة 100% تقريبًا بملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز.

التقرير تناول القضية المتصاعدة المتمثلة في المشجعين الذين لا يحصلون على تذاكر ملاعب كرة القدم هناك، لمناقشة مشروع قانون جديد يتم رفعه إلى البرلمان البريطاني لقمع أعمال الشغب والدخول غير المصرح به لبعض الجماهير.

وكانت المفاجأة في ظهور أدلة مثيرة للقلق حول تعاطي المخدرات في العديد من الملاعب، وذلك من خلال عمليات مسح المراحيض للتأكد من نظافتها.

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وخلال عملية المسح تبين وجود مخدرات وعينات إيجابية بنسبة 100% من ملاعب البريميرليج وفقًا للتقرير الذي نشره مارك روبرتس رئيس شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة.

ومن جانبها استشهدت العضوة البرلمانية كارولين دينيناج بالمشاهد المروعة في ويمبلي بنهائي يورو 2021 والمعاملة الصارمة التي تعرض لها مشجعو ليفربول خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس من قبل الشرطة الفرنسية، بوجود أزمة حادة تخص المشجعين الإنجليز.

وسلط التقرير كذلك الضوء على ضمان الأمان للجميع والتأكد من حظر المشجعين الخارجين عن اللوائح والضوابط المتعارف عليها، كما تم التشديد على عدم تغيير التشريعات المتعلقة بتناول المشروبات الكحولية في الملاعب، لأن رفع الحظر عن هذه المواد قد يؤدي إلى المزيد من الكوارث وأعمال الشعب.