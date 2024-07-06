مفاجأة صادمة.. ابنة فلورنتينو بيريز "شجعت برشلونة من قبل!"

في قلب منزل رئيس ريال مدريد!

بالتأكيد ستكون شهادة "كوشي بيريز" ابنة رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مجروحة فيما يتعلق بوالدها، لكنها كشفت عن تفاصيل هامة في الحياة اليومية للرئيس الحديدي للنادي الملكي.

وقالت كوشي في حوارها لموقع El Cierre Digital: "أعتقد أنه كائن خارق، يستيقظ باكرًا جدًا، ويذهب للعمل بكل ما لديه ويدير النادي ويسافر ويذهب إلى كل مكان ثم يعود إلى نفس اليوم.. ليس لدي خيار سوى احترامخ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في نفس الوقت يدبر الوقت كي يتناول الطعام مع إخوته وأبنائهم، وهو رجل متواضع ومحبب ومضحك للغاية ولطيف، لكنه أيضًا قوي!".

خلال المقابلة، أعلنت ابنة فلورنتينو بيريز أنها من أشد مشجعي ريال مدريد، لكنها فاجأت الجميع عندما تحدثت عن برشلونة. وقالت كوشي: "أعتقد أنني عضو في ريال مدريد منذ أن كنت في الثالثة من عمري وكنا في بعض الأحيان من مشجعي برشلونة، لكن من الواضح أننا مشجعون لريال مدريد الآن!".

أوضحت ابنة فلورنتينو بيريز أيضًا في المقابلة أنه نظرًا لكونها ابنة شخصيتها، فقد تم إغلاق بعض الأبواب في وجهها في بعض الأحيان. وقالت: "خلال فترة معينة، تم الحكم علي لكوني ابنته، وتم النظر إلي بطريقة معينة، العديد من الأبواب يمكن أن تفتح لك ولكن عليك أن تثبت أنك تستحق ذلك".