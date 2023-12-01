مفاجأة صادمة لمنافس الاتحاد المحتمل .. فيفا يهدد فلومينينسي بالاستبعاد من كأس العالم للأندية

قد نرى بوكا جونيورز في مونديال السعودية بدلًا من فلومينينسي البرازيلي!

بينما يتجهز فلومينينسي البرازيلي للمشاركة لأول مرة في تاريخه في كأس العالم للأندية، حيث نسخة السعودية 2023، أتته المفاجأة الصادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتهديد بالاستبعاد.

الفريق البرازيلي تأهل للحدث العالمي بعدما توج بطلًا لكأس ليبرتادوريس بالفوز أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، على أن يستهل مشواره في البطولة من نصف النهائي في 18 من ديسمبر الجاري.

لكن وفقًا لصحفية "Ole" الأرجنتينية وبحسب التقارير البرازيلية المحلية فإن الخلافات الداخلية في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة في ظل رصد ماركو بولو ديل نيرو وريكاردو تيكسيرا؛ الثنائي المعارض لإيدنالدو رودريجيز؛ رئيس الاتحاد، لعدة مخالفات، وهو ما دفع محكمة ريو دي جانيرو لتحديد موعد الأسبوع المقبل لعقد جلسات التحقيق والنظر في الدعوى، التي تهدف لإلغاء الاتفاق المبرم مع الوزارة العامة وتعيين مراقب لاتحاد الكرة بدلًا من رودريجيز.

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التقارير أوضحت أن هذا الأمر وصل للاتحاد الدولي وهو ما دفعه لإرسال خطاب إلى نظيره البرازيلي، لتذكيره باللوائح، والتي تمنع بشكل قاطع تدخل أي طرف ثالث لحل الأزمات الرياضية.

تدخل محكمة ريو دي جانيرو في هذا الملف يعني أن فيفا سينفذ لوائحه، والتي تقود لاستبعاد الأندية والمنتخبات البرازيلية من المشاركة في أي بطولة رسمية، وبالتبعية فإن مشاركة فلومينينسي في مونديال السعودية أصبحت مهددة، وإذا حدث ذلك يعني أن وصيفه بوكا جونيورز سيتم تصعيده بدلًا منه.

يشار إلى أن القرعة أوقعت فلومينينسي في مواجهة المتأهل من مواجهة الأهلي المصري أمام الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في نصف النهائي.