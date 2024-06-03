مفاجأة | شخصية كبرى تعود إلى الأهلي استعدادًا للانتخابات

كواليس جديدة في الأهلي..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قررت شخصية أهلاوية كبيرة، العودة إلى الساحة الرياضية من جديد؛ بالتزامن مع انتخابات مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية".

الأهلي الذي عاد بين الكبار مجددًا في 2023-2024، أنهى دوري روشن للمحترفين في "المركز الثالث"؛ ليتأهل رسميًا إلى مسابقتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي القادم.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الإثنين، عودة الأمير منصور بن مشعل، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، للساحة الرياضية مجددًا.

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الصحيفة كشفت عن دعم ابن مشعل، إحدى الإدارات المرشحة لرئاسة النادي الأهلي "غير الربحية"، في الانتخابات المرتقبة؛ دون الكشف عن هويتها.

جدير بالذكر أن الأمير منصور، دعم الأهلي بـ"مبالغ مالية ضخمة"؛ سواء عندما كان مشرفًا على فريق الكرة أو عضوًا شرفيًا في النادي، قبل أن يبتعد عن الساحة الرياضية؛ خاصة بعد الهبوط التاريخي للفريق الأول لكرة القدم.