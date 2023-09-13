مفاجأة .. سانشو رد على العروض السعودية بالسفر للاحتفال في أمريكا!

خطوة غير متوقعة من الجناح الإنجليزي

SHAHID

يبدو أن جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد، لم يكن مهتمًا بشكل كبير بإمكانية رحيله إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

سانشو تم استبعاده من تشكيل يونايتد أمام آرسنال بالجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي أسفر عن خلاف حاد مع المدرب إريك تين هاج، حيث خرج اللاعب للدفاع عن نفسه واتهم الهولندي بجعله "كبش الفداء" للبداية السيئة للفريق هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

موقع "TheAthletic" أكد أن مانشستر كان على استعداد لبيع سانشو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على خلفية هذه الأحداث، وكانت هناك محاولات سعودية للتعاقد معه خلال شهر سبتمبر الجاري حيث كانت نافذة الانتقالات مفتوحة في السعودية بعد إغلاقها في إنجلترا.

وأوضح الموقع أن الأندية السعودية طُلب منها ما لا يقل عن 65 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات سانشو، ولكن اللاعب رفض الأمر تمامًا هو وممثليه ولم يفكر فيه على الإطلاق.

وأشار الموقع إلى أنه بعد يوم واحد من إغلاق الميركاتو في السعودية في 7 سبتمبر الجاري، قرر سانشو السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زميله آرون وان بيساكا للاحتفال مع نجم كرة السلة الأمريكي جون وول بعيد ميلاده.

ومن جانبه لم يقم تين هاج بعقد أي محادثات مع ساشو حتى الآن، وينتظر عودة جميع اللاعبين من فترة التوقف الدولي لمحاولة حل الأزمة لحين رؤية ما سيحدث في النصف الأول من هذا الموسم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يذكر أن سانشو انضم ليونايتد قادمًا من بوروسيا دورتموند في 2021 مقابل 73 مليون جنيه استرليني، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 6 في 58 مباراة بالدوري الإنجليزي.

SHAHID