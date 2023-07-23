مفاجأة سارة لمهاجمي النصر .. إنتر بلا حراس في جولة اليابان!

أصبح نادي إنتر ميلانو الإيطالي مضطرًا لخوض مبارياته في جولة اليابان، بدون حراسه الأساسيين، وهو الخبر المُفرح لمهاجمي نادي النصر.
النصر سيواجه إنتر ميلانو مساء يوم الخميس المقبل، ضمن جولة اليابان، حيث سيلعب قبل تلك المواجهة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء.
وأعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلانو عن قائمته التي ستسافر إلى اليابان، من أجل مواجهة النصر وباريس سان جيرمان، والتي لم تشهد أي حارس من الحراس الأساسيين.
وانتقل الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما انتهى عقد الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، بالإضافة إلى الحارس الإيطالي أليكس كورداز.
ويواصل النصر استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، حيث سيبدأ بانطلاق مواجهة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال الأسبوع المقبل.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- الزجاجي والمثير للجدل .. نجوم اقتربت من وداع الكرة السعودية بسبب "السن"
- ماسون جرينوود .. طريق مسدود ومستقبل بلا عنوان!
- هدف من وحي الخيال ومستوى مبهر لصديقه .. سحر ميسي يضيء ليلته الأولى مع إنتر ميامي
- أحدهم صار محتالًا.. آخر فريق دربه أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد أين هم الآن؟
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023