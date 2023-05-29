مفاجأة سارة لكريستيانو رونالدو بعد نهاية الموسم المخيبة مع النصر

رونالدو خسر الدوري السعودي لصالح الاتحاد

لم تكن نهاية الموسم سعيدة لنجم النصر، كريستيانو رونالدو، بعدما خسر لقب دوري روشن السعودي لصالح الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة وغادر الملعب مصابًا قبل دقائق من النهاية.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رونالدو طلب الخروج من مواجهة الاتفاق مساء السبت الماضي بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وأشارت إلى أن الجهاز الطبي طمأن نظيره الفني حول حالة اللاعب واصفًا إياها بغير المقلقة لكن دون حسم موقفه من اللقاء الأخير أمام الفتح مساء الأربعاء القادم.

مع هذا، فقد حملت الأخبار الواردة من البرتغال أخبارًا سعيدة لصاحب الـ38 عامًا قد تُعوض نسبيًا تلك النهاية المخيبة لموسمه مع النصر، إذ تلقى دعوة للانضمام لمعسكر منتخب بلاده الذي سينطلق في يونيو القادم.

المدرب روبرتو مارتينيز أعلن اليوم قائمة المنتخب التي ستواجه منتخبي البوسنة والهرسك وآيسلندا ضمن تصفيات يورو 2024 يومي 17 و20 يونيو القادمين، وتواجد على رأسها رونالدو.

يُشار إلى أن رونالدو لعب 16 مباراة مع النصر في دوري روشن سجل خلالها 14 هدفًا وصنع هدفين.