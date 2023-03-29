مفاجأة .. ساديو ماني هو السبب وراء إقالة ناجلسمان!

القشة التي قصمت ظهر ناجلسمان!

ساهم ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ في إقالة يوليان ناجلسمان من تدريب العملاق البافاري، واستقدام توماس توخيل بدلًا منه، خلال التوقف الدولي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية ظهر ماني غاضبًا أمام غرفة تبديل ملابس بايرن، وانتقد ناجلسمان لأنه أشركه لمدة ثماني دقائق فقط في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وكشف التقرير أن لاعبي البايرن كانوا في غرفة الملابس وسمعوا ما دار بين اللاعب السنغالي وناجلسمان حيث رأوا أنه تعرض للترهيب من غضب ماني وشعر بالإحراج أمام لاعبيه.

وأشار التقرير الألماني إلى أن اللاعبون فسروا الموقف على أنه خسارة لهيبة المدرب، خاصةً عندما شارك لاعب ليفربول السابق أساسيًا ضد أوجسبورج، وهو قرار كان في نظر اللاعبين نتيجة مباشرة لانفجار ماني في وجه ناجلسمان.

وترى الصحيفة الألمانية أن ما حدث بين ناجلسمان وماني كان السبب وراء إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عامًا، حيث أراد المسؤولون في ملعب أليانز أرينا تجنب المزيد من الخلافات.