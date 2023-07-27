مفاجأة | ساديو ماني في قائمة النصر بكأس الملك سلمان!

ساديو ماني على أبواب النصر

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. وضع نادي النصر السعودي، المهاجم السنغالي ساديو ماني، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر يتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، إلى جانب كل من نادي الشباب السعودي والزمالك المصري، بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري الجزائري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمع، وضع النصر، اسم ماني في البطولة العربية، تحسبًا للتعاقد معه في أي وقتٍ.

وكشفت الصحيفة، عن أن المهاجم السنغالي، سيكون بمقدوره اللعب مع العالمي في كأس الملك سلمان، بمجرد تسجيل اسمه بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، دخول صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر، في المراحل الأخيرة؛ بعد تقدم المفاوضات كثيرًا، في الساعات الماضية.

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وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النصر سيدفع مبلغ 37 مليون يورو تقريبًا، إلى نادي بايرن ميونخ الألماني؛ من أجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن وكيل أعمال ماني، يضع الرتوش الأخيرة على عقد اللاعب مع نادي النصر، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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