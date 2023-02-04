مفاجأة .. رينار يساند الهلال ضد الوداد!

الهلال يُواجه الوداد في مونديال الأندية مساء اليوم السبت

تواجد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في تدريبات الهلال مساء أمس الجمعة في المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك من باب الدعم والمؤازرة للفريق السعودي.

وأوضح مراسل قناة SSC السعودية أن رينارد الذي سبق وقاد المنتخب المغربي سيتواجد اليوم في ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط لمتابعة اللقاء المنتظر بين بطل إفريقيا وآسيا.

من جانب آخر، أعلن حساب FIFA على تويتر التشكيل الرسمي للهلال خلال المباراة، والذي ضم عبد الله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وجانج هيون سو وعلي البليهي وناصر الدوسري في الدفاع.

ثلاثي الوسط يتكون من جوستافو كوييار وسالم الدوسري ومحمد كنو فيما سيلعب الثنائي ميشايل وموسى ماريجا خلف أوديون إيجالو في الهجوم.

الهلال حال تخطيه الوداد سيواجه فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، على الجانب الآخر يلعب الأهلي المصري مع سياتل الأمريكي والفائز سيلعب ضد ريال مدريد.