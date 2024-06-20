مفاجأة .. ريال مدريد يخطط لصفقة فرنسية مجانية جديدة!

العملاق الإسباني لا يمانع تلبية طلباته المالية

لا يزال مستقبل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، أحد علامات الاستفهام التي لم يتم حلها حتى الآن في يوفنتوس.

اللاعب عقده ينتهي مع النادي الإيطالي في 30 يونيو الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق جديد حتى الآن، رغم تقدم يوفي بعرض تجديد لمدة عامين وراتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون يورو.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، قالت إن رابيو ووالدته لم يردا حتى الآن على عرض يوفنتوس، وسط أنباء حول محاولة من ريال مدريد للتعاقد مع صاحب الـ29 سنة.

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وأشارت إلى أن ريال لن تكون لديه أي مشكلة في تلبية المطالب المادية لرابيو، كما أن اللاعب قد يرحب بهذه الخطوة بسبب عمله مع كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينجي الحالي خلال تواجدهما معًا في باريس سان جيرمان.

وهو الأمر الذي يضع يوفنتوس في ورطة هائلة، لصعوبة منافسة ريال مدريد في التفاصيل المالية، كما أن فرصة اللعب للعملاق الإسباني تبدو مغرية للغاية لرابيو.

ويأتي اهتمام ريال بالتعاقد مع اللاعب المتواجد حاليًا مع فرنسا في يورو 2024، بسبب حاجة الفريق للتدعيم بخط الوسط بعد اعتزال الألماني توني كروس.

وفي حالة التعاقد مع رابيو من يوفنتوس، سيكون هو الصفقة المجانية الثانية لريال هذا الصيف عقب ضم كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.