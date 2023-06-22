مفاجأة .. ريال مدريد يحسم صفقة مبابي بعد تلبية شروط باريس!

الاتفاق مكتمل.. تفاصيل صفقة مبابي وريال مدريد

يبدو أن كل شيء يسير بسرعة في مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث اقترب النجم الفرنسي من الانتقال إلى ريال مدريد، بعد أيام مثيرة ماضية حول تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

يُفيد تقرير موقع "PSG Community" الفرنسي بأن نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان قد توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال مبابي إلى النادي الإسباني.

وبحسب التقرير فقد توصل أمير قطر وفلورنتينو بيريز رئيس الريال إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، حيث ستكون 200 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو كمكافآت.

بعد إعلان مبابي قبل أسبوعين عن عدم رغبته في البقاء في بارك دي برانس لفترة أطول من الموسم القادم، كان لدى باريس خياران فقط، وهما تجديد عقد نجمه أو بيعه هذا الصيف، وأكد مبابي بنفسه رغبته في عدم مغادرة النادي هذا الصيف ونفى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في الوقت الحالي.

لم يغير باريس موقفه، ويبدو أنه في النهاية سيوافق على التفاوض بشأن نجمه الكبير الذي قام بتجديد عقده قبل عام، وكما ذكر التقرير الفرنسي، فإن لويس إنريكي هو المرشح الأول لتولي مقاليد القيادة الفنية.