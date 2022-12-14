مفاجأة .. رونالدو يتدرب في منشآت ريال مدريد

رونالدو قرر العودة من جديد لخوض التدريبات في مدينة ريال مدريد الرياضية.

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك لخوض التدريبات في منشآت المدينة الرياضية للنادي الملكي.

رونالدو كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى 2018، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن رونالدو تدرب بشكل منفصل بعيدًا عن باقي لاعبي ريال مدريد، لكن تواجده كان مفاجأة بالنسبة إلى الكثيرين.

وبعد خروج البرتغال من منافسات كأس العالم 2022 بالخسارة في ربع النهائي أمام المغرب بهدف دون رد، وفسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، فإن رونالدو لا يريد أن يفقد لياقته البدنية.

تقرير الصحيفة الإسبانية أكد أن رونالدو طلب من إدارة ريال مدريد إذنًأ لخوض التدريبات في منشآت مدينة "فالديبيباس" الرياضية، وهو الطلب الذي وافقت عليه الإدارة، بالنظر إلى العلاقة المميزة بين رونالدو والنادي الملكي.

"صاروخ ماديرا" ارتبط أكثر من مرة بالعودة إلى ريال مدريد منذ رحيله في 2018، لكن إدارة النادي قررت التركيز بشكل كامل على المستقبل، والبحث عن خيارات لدعم الفريق على المدى الطويل.