مفاجأة.. رونالدو على دكة بدلاء البرتغال ضد سويسرا!

قرر المدرب فرناندو سانتوش وضع المهاجم كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال ضد سويسرا بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان هناك بعض المطالبات في الفترة الماضية بجلوس صاروخ ماديرا على دكة البدلاء أمام سويسرا وذلك بعد الأداء المتواضع الذي قدمه ضد كوريا الجنوبية.

وخرج رونالدو بديلًا في لقاء كوريا الجنوبية وهو غاضب للغاية من مغادرة أرض الملعب، وليس من الواضح حتى الآن عما إذا كان ذلك القرار فنيًا أم بسبب تلك اللقطة.

📰 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼𝕎𝕊: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/OiKlJU44O1