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مفاجأة | رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد .. وهذا موقف إدارة الحائلي!

أحمد فرهود
Al Ittihad - RomarinhoAl Ittihad Twitter
الإتحادرومارينيودوري روشن السعوديانتقالات

رومارينيو يفاجئ نادي الاتحاد وجماهيره

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فاجأ النجم البرازيلي رومارينيو، مسؤولي نادي الاتحاد وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، بطلب غير متوقع؛ بالتزامن مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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رومارينيو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي؛ حيث سجل 101 هدف وصنع 25 آخرين، خلال 186 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس"، تقديم النجم البرازيلي، طلبًا رسميًا إلى إدارة العميد الاتحادي، برئاسة أنمار الحائلي؛ للرحيل عن صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن مناقشات جارية بين إدارة النادي والبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول.

وأشارت إلى أنه بناءً عل هذه المناقشات، سيتم اتخاذ قرار نهائي في طلب رومارينيو؛ سواء بالموافقة على رحيله في الصيف الحالي، أو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، في يونيو 2024.

جدير بالذكر أن سانتو كان قد أعلن اختيار رومارينيو، "قائدًا" للفريق الأول بنادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بسبب تمتعه بصفات خاصة؛ حسب قوله.

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142258 الأصوات

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