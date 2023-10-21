مفاجأة .. ديمبيلي حرم زميله بمنتخب فرنسا من الانضمام لبرشلونة

تشافي استمع لنصيحة لاعبه السابق

دخل نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية الماضية بحثًا عن ظهير أيمن، وعثمان ديمبيلي كان له تأثيرًا كبيرًا في هذه القضية.

الجناح الفرنسي رحل عن برشلونة بالميركاتو الصيفي منتقلًا إلى باريس سان جيرمان، ولكنه تسبب في عدم انضمام زميله بمنتخب فرنسا إلى صفوف النادي الكتالوني.

الصحفي جافي ميجيل قال عبر برنامج "Barça Reservat" على إذاعة راديو كتالونيا، إن برشلونة كان يفكر في ضم بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ السابق والمنضم حديثًا لصفوف إنتر الإيطالي.

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وأوضح أن تشافي هيرنانديز تحدث مع اللاعبين الفرنسيين في برشلونة وكان على رأسهم ديمبيلي، وذلك لمعرفة المزيد من المعلومات عن شخصية بافارد قبل التعاقد معه.

وكانت الصدمة بقيام ديمبيلي بتوجيه النصيحة لتشافي بعدم ضم زميله في منتخب الديوك، وذلك بسبب تاريخه من الصراعات وميله إلى إثارة التوترات داخل غرفة الملابس.

وانتهى الأمر بانتقال بافارد إلى إنتر ونجاح برشلونة في التعاقد مع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة وهي الصفقة التي نجحت بشكل واضح.

وفي سياق متصل كانت عودة آرثر ميلو مطروحة داخل النادي الكتالوني ولكن سيرجيو بوسكيتس نصح تشافي بعدم إعادته مرة أخرى للفريق بسبب الشكوك حول شخصيته ولياقته وبالفعل استمع مدرب برشلونة للنصيحة وتعاقد مع إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بدلًا منه.