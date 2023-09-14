مفاجأة خطيرة .. شكوى محتملة تهدد بـ"استبعاد" الهلال والنصر والاتحاد من دوري أبطال آسيا

شكوى محتملة خطيرة قد يترتب عليها قرارات صادمة للشارع السعودي

في مفاجأة خطيرة للغاية.. تفكر مجموعة من الأندية الآسيوية الكبرى؛ في تقديم شكوى ضد الاتحاد القاري للعبة؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر والاتحاد، في دوري الأبطال، الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويمثل الهلال والنصر والاتحاد، بالإضافة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، المملكة العربية السعودية، في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن الاتحاد الآسيوي للعبة، خالف اللوائح والقوانين؛ بالسماح بمشاركة 3 أندية مملوكة لنفس الجهة، في مسابقة دوري الأبطال.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمنع مشاركة أكثر من فريقٍ واحد، مملوك لنفس الجهة بـ"أسهم تزيد عن 30%"؛ لأن ذلك يهدد نزاهة المنافسة.

وأضافت: "خالف الاتحاد القاري لوائحه؛ بالسماح بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد؛ حيث أن الأندية الثلاثة مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة تصل إلى 75%".

وأوضحت الصحيفة، أنه هناك استثناء، يسمح بمشاركة ناديين مملوكين لجهة واحدة، في نفس النسخة من دوري أبطال آسيا؛ بشرط أن يكون أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، متابعة: "هذا الأمر لا ينطبق على الهلال والنصر والاتحاد، الذين يتواجدون جميعًا في منطقة واحدة (الغرب)".

وشددت الصحيفة، في نهاية تقريرها، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ سيكون مطالبًا بتبرير مخالفته للوائح والقوانين، مع أندية السعودية؛ من أجل تجنب اتخاذ أي عقوبات.