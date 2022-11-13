مفاجأة .. خطوة واحدة تفسخ عقد الشباب مع فهد المولد تلقائيًا!

المولد اقترب من فسخ عقده مع الشباب

يبدو أن الصدمات التي يتعرض لها فهد المولد لن تتوقف، بعد أن تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي النهائية، التي ستشارك في كأس العالم، وهذه المرة ستكون مع ناديه الشباب!

واتخذ الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي قرارًا، يُفيد باستبعاد فهد المولد وضم نواف العابد بدلًا منه، بسبب تطورات قضية المنشطات الخاصة به. "اقرأ التفاصيل"

ونشر الإعلامي الرياضي محمد البكيري تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يُشيد خلالها بموقف إدارة الاتحاد بعدم تجديد عقد المولد، وفي نفس الوقت يكشف عن احتمالية فسخ عقد اللاعب مع الشباب.

وجاء نص ما كتبه البكيري كالآتي: "يُحسب لإدارة نادي الاتحاد التعامل بطريقة نظامية عند رغبتها في التجديد مع فهد المولد، عندما طلبت منه خطاب رسمي برفع الإيقاف عنه، لتقديم خطاب رسمي بعرضها له".

يُحسب لإدارة نادي #الاتحاد التعامل بطريقة نظامية عند رغبتها في التجديد مع #فهد_المولد عندما طلبت منه خطاب رسمي برفع الايقاف عنه. لتقديم خطاب رسمي بعرضها له .



إذا لماذا قدم له #الشباب عرضا رسميا. يسأل احدهما؟

معلومة: البلطان وضع شرطا بفسخ العقد دون أي التزام.حال ايقافه مجددا. pic.twitter.com/laClXyAmrb — محمد البكيري (@m_bukairy) November 13, 2022

وتابع: "إذا لماذا قدم له الشباب عرضًا رسميًا، يسأل أحدهما؟ معلومة: البلطان وضع شرطًا بفسخ العقد دون أي التزام، حال إيقافه مجددًا".

وبذلك أصبح هناك خطوة واحدة تفصل المولد عن فسخ عقده مع الشباب، وهي إعلان لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" إيقاف اللاعب، حيث من المتوقع أن يتم إيقافه لمدة سنة أخرى.