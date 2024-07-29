مفاجأة جميلة للفائزين بالميداليات .. الكشف عن محتويات الصندوق الذهبي في أولمبياد باريس 2024

الجميع يُريد معرفة محتويات ذلك الصندوق الذي يُسلم للمتوجين بالميداليات

لفت الصندوق الذهبي الذي يُسلم للفائزين بالميداليات، الذهبية والفضية والبرونزية، في أولمبياد باريس 2024 أنظار الجميع، وقد تولدت رغبة هائلة لدى المشاهدين في معرفة محتويات ذلك الصندوق.

الصندوق الذي يصل طوله إلى 40 سم يُسلم من أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية إلى المتوجين بالميداليات، وقد كشف تقرير نشره الموقع الرسمي للأولمبياد أنه يتضمن هديتين تُمثلان مفاجأة سارة للفائز.

الهدية الأولى هي ملصق رسمي لأولمبياد باريس 2024، فيما الثانية هي تميمة البطولة وتكون حسب الميدالية، ذهبية أو فضية أو برونزية، إذ يتم تمثيل نوعها بميدالية مخيطة على بطن التميمة بنفس اللون، بجانب كلمة "برافو" على ظهرها.

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وتُقدم اللجنة الأولمبية هدية خاصة في الألعاب البارلمبية بحيث تكون كلمة "برافو" مكتوبة بطريقة برايل على ظهر التميمة.

يُشار إلى أن الصين تتصدر حاليًا جدول الميداليات بحصولها على 5 ذهبيات، متوفقة على اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بواحدة.