مفاجأة جديدة .. مكالمة حضرها تشافي منعت كانسيلو من الانتقال لبرشلونة!

تشافي حضر مكالمة حاسمة للصفقة

أثارت صفقة انتقال جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حالة من الجدل حول السبب الحقيقي وراء فشل انضمام اللاعب لبرشلونة.

المدرب تشافي هيرنانديز خرج في تصريحات صحفية مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي رفضوا انضمام اللاعب للفريق الكتالوني، وفضلوا انضمامه إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو الأمر الذي نفاه بيب جوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي مؤكدًا أن تشافي تم تضليله.

برنامج "Què t'hi jugues" عبر إذاعة كادينا سير، أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال كانسيلو هو السبب الحقيقي وراء فشل انتقال الظهير البرتغالي إلى برشلونة بالميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضح البرنامج أن ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة في برشلونة، قام بالاتصال بمينديش عبر الهاتف بحضور تشافي وقام بتشغيل خاصية التحدث الحر عبر السماعة الخارجية ليتمكن مدرب برشلونة من سماع المكالمة.

ومن جانبه طلب مينديش من إدارة مانشستر سيتي نقل كانسيلو إلى أي فريق داخل أوروبا باستثناء برشلونة بعد هذا الاجتماع، وهو ما يعكس مدى توتر علاقته بالنادي الكتالوني.

يذكر أن كانسيلو عاد مجددًا إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء إعارته مع بايرن، وهناك بعض الأنباء حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو آرسنال هذا الصيف.