مفاجأة جديدة في مستقبل البرازيلي .. تشيلسي يقطع طريق مانشستر يونايتد نحو نيمار

نيمار يقترب من العمل مع بوتشيتينو مجددًا

بدأ تشيلسي محادثات جادة مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب البرازيلي سجل 18 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة في جميع البطولات، قبل أن يعاني من إصابة في الكاحل في فبراير ويغيب عن الملاعب لبقية الموسم، وبالرغم من أرقامه الجيدة مع قلة المشاركة لكنه لم يف بشكل كبير بالتوقعات في العاصمة الفرنسية وتعرض بشكل متكرر لانتقادات من جماهير النادي، وهو ما دفعه نحو الرحيل على الرغم من وجود عقد له في بارك دي برانس لمدة أربع سنوات أخرى.

ووفقًا لتقرير صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، فإن تشيلسي هو أحدث فريق ينضم إلى قائمة الراغبين في الحصول على خدمات البرازيلي بفتح مفاوضات مع باريس سان جيرمان، حيث أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل مهتمان بجلبه إلى إنجلترا.

وبعد موسم سيء في الدوري الإنجليزي الممتاز لنادي تشيلسي، يعتقد أن المدير الفني الجديد للبلوز، ماوريسيو بوتشيتينو، يسعى للتواجد مع نيمار مجددًا، حيث سبق له أن عمل معه خلال فترته في باريس سان جيرمان في موسم 2021-2022.

سيسعى باريس سان جيرمان للحصول على سعر جيد في عملية بيع نيمار في محاولة لاستعادة جزء من رسوم الانتقال القياسية التي دفعوها لبرشلونة في عام 2017 وبلغت 222 مليون يورو.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن باريس حدد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي كتوقيع مفضل، وربما يتم استخدام الأموال المحصلة من بيع نيمار للحصول على اللاعب البرتغالي من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان نيمار سيرغب في الانتقال إلى ستامفورد بريدج حيث لن يشارك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير في وقت سابق أن البرازيلي مهتم فقط بالانضمام إلى مانشستر يونايتد إذا قرر مغادرة باريس سان جيرمان.