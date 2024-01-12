مفاجأة جديدة في تعاقد الاتحاد المنتظر مع أنخيل كوريا .. ولاعب برشلونة الأسبق يقترب!

تطورات مثيرة في ميركاتو نادي الاتحاد

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كشف الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن كواليس جديدة في ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الشتاء الحالي "يناير 2024".

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الاتحاد حسب آخر الأخبار، اقترب من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، من فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، بطلب شخصي من مواطنه مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد؛ وسط رفض جماهيري كبير للصفقة.

فيليكس دياز أكد في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أخبار انتقال كوريا إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ ولكن بمبلغ أقل من الرقم الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية.

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وكشف رئيس تحرير صحيفة "ماركا"، على أن قيمة انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى الاتحاد، ستقدر بـ20 مليون يورو "82 مليون ريال سعودي"؛ وليس 35 أو 40 مليون يورو.

وإلى جانب أنخيل كوريا.. أعلن خوسيه فيليكس دياز، إمكانية انتقال الإسباني دينيس سواريز، صانع ألعاب فريق فياريال، إلى نادي الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

سواريز البالغ من العمر 30 سنة؛ مثل العديد من الأندية العالمية الكبرى؛ أبرزها العملاق الإسباني برشلونة، إلى جانب الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وآرسنال.

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