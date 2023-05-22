مفاجأة تقلب الموازين .. "الهلال سيُشارك في كأس العالم للأندية 2023"

الهلال خسر نهائي دوري أبطال آسيا

خسر الهلال فرصته في خوض النسخة القادمة من كأس العالم للأندية والتي ستنظم في السعودية، وذلك بعد خسارته أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي دوري أبطال آسيا وخروجه رسميًا من سباق الفوز بدوري روشن السعودي.

لوائح فيفا الخاصة بالبطولة تمنح مقعد الدولة المنظمة لبطل الدوري المحلي، مما يعني أن الفرصة مازالت متاحة أمام الاتحاد والنصر للتواجد في مونديال الأندية، حيث يتفوق الأول في صدارة دوري روشن بـ3 نقاط قبل الجولات الثلاثة الأخيرة.

الصحفي محمد البكيري فجر مفاجأة كبرى قد تقلب الموازين خاصة على صعيد سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ أشار عبر حسابه على تويتر إلى أن فيفا سيُقرر مشاركة بطل آسيا ووصيفه وبطل الدوري السعودي في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، وذلك تمهيدًا للزيادة الكبيرة في عدد الأندية المشاركة في البطولة بدءًا من نسخة 2024-2025.

الإعلامي وليد الفراج كان قد أكد أمس أن بطل الدوري السعودي سيحظى بدعم عناصري كبير ومهم خلال الصيف كونه سيُمثل المملكة في مونديال الأندية، وهو ما أقلق الهلاليين حول آمالهم في ضم بعض النجوم وعلى رأسهم ليونيل ميسي خلال الميركاتو القادم، إذ بدأ التخوف من تحويل مسار تلك الصفقات نحو الاتحاد أو النصر.

يُشار إلى أن الهلال حقق أفضل إنجاز سعودي في كأس العالم للأندية خلال النسخة الأخيرة التي نظمت في المغرب، إذ وصل للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد 5-3.