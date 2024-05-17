مفاجأة تصدم السعودية.. تفاصيل اجتماع ريال مدريد مع لوكا مودريتش!

مستواه ساهم في قلب الأمور رأسًا على عقب

أصبح لوكا مودريتش الآن أقرب إلى التجديد لموسم آخر في ريال مدريد بعد اجتماعه مع ممثلي النادي صباح اليوم الجمعة.

وأوضح الكرواتي في الاجتماع أنه ينوي اختتام مسيرته الرياضية بألوان الملكي، واستمع ممثلو ريال مدريد إلى رأي الكرواتي في انتظار تقديم إجابة واضحة حول ملف التجديد.

مودريتش، الذي سيبلغ 39 عامًا في سبتمبر المقبل، كان دائمًا على استعداد للاستمرار في النادي الملكي، صحيح أنه شعر في بعض الأوقات من الموسم الجاري بقلة اعتماد أنشيلوتي عليه، لكن مع تقدم الموسم تغير كل شيء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فقد بات الكرواتي عنصرًا محوريًا في تشكيلات كارلو أنشبلوتي، شارك في 43 مباراة منها 22 كأساسي، سجل هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد يبدو منفتحًا أكثر من أي وقت مضى تجاه تمديد إقامة مودريتش لعام إضافي بين جدران الملكي، والكرواتي مؤمن أن لديه الكثير ليقمه لكتيبة الملكي قبل أن يعتزل رياضة كرة القدم.

تأتي هذه الأنباء لتمثل صدمة لآمال الدوري السعودي الذي كان ينتظر وصول لوكا مودريتش بحلول موسم الانتقالات الشتوية، ليضاف إلى ترسانة النجوم التي تدجج الكرة السعودية.