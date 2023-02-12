مفاجأة .. تصحيح في لائحة اتهام مانشستر سيتي!

هدى عزيزهدى عزيز
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manchester citygettyimages.com
مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

قرارات جديدة في التهم الموجهة إلى مانشستر سيتي

اضطرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتصحيح أخطاء متعددة في إعلانها عن التهم الموجهة ضد نادي مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي مهدد بفقدان ألقابه والهبوط إلى الدرجات الأدنى بسبب اتهامات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا اتهموا فيه سيتي بخرق 100 قاعدة تتخصص باللعب المالي النظيف وبث المباريات، قبل أن يتم تغيير ستة من التهم.

وتتعلق التغييرات الستة حول جدولة المباريات ونقلها على التلفزيون، والمشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغير الدوري الإنجليزي في وقتٍ لاحق البيان ليقول أن سيتي اتُهم بخرق قواعد تتعلق بحسابات النادي.

وأشار تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الخطأ كان عدم نقل هذه القواعد إلى القسم "هـ" إلا في المواسم التالية، وكان خطأ مشابه يتعلق بعام 2021-2022، عندما تم تصحيح المخالفات.

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683 الأصوات
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